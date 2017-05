Musikschule Dortmund gründet Barockakademie

Dortmund (idr). An der Dortmunder Musikschule entsteht eine Barockakademie: Mit Unterstützung des Landes NRW gibt die Musikschule künftig der Arbeit mit Alter Musik ein eigenes künstlerisches und pädagogisches Profil.



Im Vordergrund steht nicht die instrumentale Virtuosität, sondern die Besonderheit der Stilistik alter Musik. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Partizipation der Jugendlichen: Sie sollen die Barockakademie mit entwickeln und eigenständig mit Leben füllen.



Den Auftakt bildet am 20. Mai der 1. Barocktag an der Musikschule: Interessierte und Lehrkräfte aus Dortmund und Umgebung tauschen sich über Barockmusik im Unterricht und in der Ensemblearbeit aus. Geplant ist außerdem ein Konzert im Orchesterzentrum.



Pressekontakt: Stadt Dortmund, Katrin Pinetzki Telefon: 0231/50-24356, E-Mail: E-Mail: kpinetzki@stadtdo.de

