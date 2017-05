Badesaison am Baldeneysee startet morgen

Essen (idr). Die Badesaison am Seaside Beach Baldeney startet am morgigen Dienstag um 15 Uhr. Dann können Wasserratten erstmals nach 40 Jahren wieder in der Ruhr bei Essen baden. Die ursprünglich für Sonntag geplante Eröffnung musste verschoben werden, weil starker Regen die Wasserqualität beeinträchtigt hatte.



Die Badestelle ist ein Projekt im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2017.



Infos: www.essengreen.capital



