Hochschule Bochum startet im Oktober mit neuem Solarflitzer in Australien

Bochum (idr). Mit einem neuen Sonnenmobil startet die Hochschule Bochum im Herbst beim World Solar Challenge in Australien. Der "blue.cruiser" entstand in Forschungskooperation mit Thyssenkrupp. Das viersitzige Sportcoupé setzt auf Leichtbau-Elemente und Hightech-Komponenten. Im Innenraum werden im Sinne der Nachhaltigkeit Naturfasern statt Carbon oder Leder verwendet. Am 5. Juli wird der Solarwagen der Öffentlichkeit präsentiert.



Die Hochschule Bochum konstruiert und baut seit über 15 Jahren Autos, die mit Solarenergie angetrieben werden. 2012 umrundete eines der Modelle die Welt nur mit Sonnenenergie und hält den Guinness-Rekord für die längste solarautark gefahrene Strecke mit 29.753 Kilometern.



Die nächste Weltmeisterschaft der Sonnenautos in Australien beginnt am 8. Oktober in Darwin. In sechs Tagen müssen die Teilnehmer den 3.000 Kilometer langen Weg nach Adelaide bewältigen.



Infos: www.bosolarcar.de



Pressekontakt: Hochschule Bochum, Stefan Spychalski, Telefon: 0234/32-10740, E-Mail: stefan.spychalski@hs-bochum.de

