Route der Industriekultur tourt durch Katalonien / Ausstellungsreise endet im Stadtmuseum von Barcelona

Essen/Katalonien (idr). Die Wanderausstellung zur "Route der Industriekultur" geht auf Europatour: Von Ende Mai bis Januar 2018 informiert die Ausstellung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) an drei Standorten in der spanischen Region Katalonien über den industriellen Wandel im Ruhrgebiet und wird unter anderem in der Hauptstadt Barcelona zu sehen sein.



Die Ausstellungsreise durch Katalonien beginnt im Nationalen Wissenschafts- und Technikmuseum in Terrassa. Dort wird die Schau am Donnerstag, 25. Mai, durch Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel und Alex Susanna, Direktor der Abteilung Kulturelles Erbe der Autonomen Gemeinschaft Kataloniens eröffnet. Terrassa war lange Zeit ein international bedeutendes Zentrum der Textilindustrie und des Wollhandel bevor der Strukturwandel einsetzte. Im Sommer tourt die Ausstellung durch das Hinterland von Katalonien und beendet ihre Reise im Oktober in der katalanischen Hauptstadt Barcelona.



Auch Katalonien hat in den letzten Jahrzehnten eine Deindustrialisierung der traditionellen Wirtschaftszweige erlebt. Anders als im Ruhrgebiet kämpfte die Region nicht mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus, sondern mit Schließungen in der Textilindustrie. Gleichzeitig entstand mit der Krise in Katalonien, wie im Ruhrgebiet, ein Bewusstsein für das industrielle Erbe, das bewahrt und erlebt werden soll.



Insgesamt 23 Informationstafeln informieren in deutscher, englischer und katalanischer Sprache über die Industriekultur im Ruhrgebiet und ihre Entwicklung. Dabei erhalten die Besucher einen Überblick über die 400 Kilometer lange Route mit den ehemaligen Hüttenwerken, Zechen und Kokereien, Halden und denkmalgeschützten Arbeitersiedlungen.



Die Route der Industriekultur ist ein Projekt des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und verbindet als touristische Themenstraße die wichtigsten und touristisch attraktivsten Industriedenkmäler des Ruhrgebiets.



