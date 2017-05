FilmSchauPlätze NRW machen sieben Mal Station im Ruhrgebiet

Metropole Ruhr (idr). Kleines Jubiläum: Am 16. Juli starten zum 20. Mal die FilmSchauPlätze NRW. Nach bewährtem Konzept werden open air Filme an besonderen Orten gezeigt, dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Sieben Mal sind die FilmSchauPlätze NRW in der Metropole Ruhr zu Gast.



In Kamp-Lintfort erstrahlt am 26. Juli Adolf Winkelmanns Ruhrgebiets-Drama "Junges Licht" im Panoramabad Pappelsee. Einen Tag später heißt es am Burgtheater Dinslaken "Willkommen bei den Hartmanns". Die Agentenkomödie "Kundschafter des Friedens" läuft am 3. August in Oberhausen-Sterkrade.



Ihre Schlussetappe absolvieren die FilmSchauPlätze komplett im Ruhrgebiet - am 24. August mit dem britischen Politdrama "Suffragette – Taten statt Worte" an den Flottmann-Hallen in Herne und am 27. August mit der deutsch-russischen Komödie "Ausgerechnet Sibirien" am Kettenschmiedemuseum in Fröndenberg. Das stillgelegte Parkbad Süd in Castrop-Rauxel verwandelt sich am 28. August für "Ganz weit hinten" erstmals in ein Freiluftkino. Zum Ende der Sommerferien bildet am 29. August "Florence Foster Jenkins" mit Meryl Streep und Hugh Grant im Stadtgarten Recklinghausen den Abschluss.



Infos ab Mitte Juni: www.filmschauplaetze.de



Pressekontakt: Film- und Medienstiftung NRW, Tanja Güß, Telefon: 0211/93050-24, E-Mail: presse@filmstiftung.de

Zurück zur Übersicht