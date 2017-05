Jubiläums-Spielzeit des Grillo-Theaters steht unter dem Motto "Wer zahlt die Zeche?"

Essen (idr). Das Essener Grillo-Theater feiert in der kommenden Spielzeit seinen 125. Geburtstag. Das Jubiläum wird am 16. September mit einem großen Geburtstagsfest für Jung und Alt gewürdigt. Höhepunkt ist das gemeinsame Abendessen an einer Geburtstagstafel, die sich einmal rund um das Theater zieht. Mit dabei sind Sänger, Tänzer und Schauspieler.



Die kommende Jubiläumsspielzeit steht unter dem Motto "Wer zahlt die Zeche?". Zu den Premieren der neuen Saison gehört das Mixed Reality Game "Der Spalt". Ähnlich wie "Pokémon Go" hat das Theater eine theatrale App als Variante eines solchen Spiels entwickelt. Die Spieler treten dabei in die Fußstapfen verschiedener Charaktere, allein oder in Gruppen erleben sie eine komplexe Story an öffentlichen und nicht öffentlichen Orten in der Stadt.



Infos: www.schauspiel-essen.de



