Studenten der Universität Witten-Herdecke entwickeln Konzepte für mehr Bildungsgerechtigkeit in Afrika

Witten (idr). Studenten der Universität Witten-Herdecke arbeiten an Konzepten zu einer gerechten Studienfinanzierung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Als Vorbild dient der Umgekehrte Generationenvertrag der privaten Hochschule. Derzeit werden die Voraussetzungen in Ruanda und Südafrika erforscht, um Strategien zur Übertragung des Modells zu entwickeln sowie die potentielle Wirkung zu bemessen. Um das Konzept an die lokalen Umstände und Bedürfnisse abzupassen, bilden zwei Organisationen, die von Studenten der Universität Witten-Herdecke gegründet wurden, eine strategische Partnerschaft: der Verein L'appel Deutschland und die Chancen Genossenschaft.



Die Studiengebühren werden zunächst nicht von den Studenten, sondern aus einem Fonds bezahlt, der durch eine Organisation verwaltet wird. Sobald die Studierenden ihren Abschluss erhalten haben und berufstätig sind, leisten sie Rückzahlungen, die sich prozentual an ihrem Einkommen bemessen. Voraussetzung für die Rückzahlung ist ein Verdienst, der über einem existenzsichernden Mindesteinkommen liegt.



Infos: www.chancen-eg.de und www.lappel.de



