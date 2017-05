Lernen im grünen Klassenzimmer: RVR lädt zu Waldjugendspielen in Herten und Gelsenkirchen ein

Herten/Gelsenkirchen (idr). Lernen und Naturerleben stehen in den nächsten Tagen bei den Waldjugendspielen für Grundschüler in Herten und Gelsenkirchen auf dem Programm. Veranstalter ist der Regionalverband Ruhr (RVR).



Am Donnerstag, 1. Juni, können 250 Mädchen und Jungen der 4. Jahrgangsstufen aus mehreren Hertener Grundschulen im Schlosswald Herten an zehn Stationen Köpfchen und Geschick beweisen. Eine Woche später, am 8. Juni, sind dann 250 Gelsenkirchener Viertklässler im Emscherbruch an der Reihe. Gefragt ist Wissen z.B. über die Tiere des Waldes, das richtige Verhalten mit Hunden in der Natur und die Nützlichkeit von Bienen. Körperlicher Einsatz ist beim Holzumstapeln und Baumstamm-Sägen gefragt.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Sie sind herzlich eingeladen, über die Waldjugendspiele zu berichten. Start und Ziel in Herten ist die RVR-Waldschule auf dem Gelände der Süder Grundschule, In der Feige 192, Herten. Die Teilnehmer der Waldjugendspiele im Emscherbruch treffen sich am Forststützpunkt Emscherbruch, Holzbachstraße 2, in Gelsenkirchen. Los geht es jeweils um 9.30 Uhr, die Siegerehrungen sind zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr geplant. Ansprechpartner vor Ort ist in beiden Fällen RVR-Förster Matthias Klar, Telefon: 0162/2466621.



Pressekontakt: RVR, Matthias Klar, Telefon: 0162/2466621, E-Mail: klar@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht