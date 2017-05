Führungen zu "Zeitreise – Vom Bergbau zur Kustom Kulture Show" werden abgesagt

Herten/Recklinghausen (idr). Aus organisatorischen Gründen werden die Entdeckungstouren "Zeitreise – Vom Bergbau zur Kustom Kulture Show" am 26. und 27. Mai vom RVR-Besucherzentrum Hoheward in Herten abgesagt. Die Touren sollten im Rahmen der Autoveranstaltung "Kustom Kulture Forever" stattfinden. Diese läuft wie geplant am 26. und 27. Mai auf der Zeche Ewald.



Pressekontakt: RVR-Besucherzentrum Hoheward, Alina Guss, Telefon: 02366/ 1811622, E-Mail: guss@rvr-online.de

