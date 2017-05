Maulwurf trifft Roboter: Internationales ComedyArts Festival Moers lädt im September zum Humorgipfel ein

Moers (idr). Lachen vereint - über Länder, Generationen und Stile hinweg. Den Beweis tritt das Internationale ComedyArts Festival Moers vom 14. bis zum 17. September wieder an. Das Eröffnungsspecial am Donnerstag bestreitet René Marik. Nach einer Pause von seiner Bühnenshow ist er wieder mit Maulwurfn und Co. auf Tour. "ZeHage! Best of plus X" vereint Lieblingsnummern aus den bisherigen Programmen mit neuen Szenen.



Zum Festivalabschluss am Sonntag treten Stoppok & Artgenossen auf. Unter dem Titel "Hör global – lach lokal" hat der Singer-Songwriter Stefan Stoppok eigens für das Festival einen Musik-Kabarettabend zusammengestellt. Er empfängt die Kabarett-Shootingstars Simon & Jan, die Blockflöten-Rocker Wildes Holz, Comedian Michael Gaedt sowie den Chansonier Sebastian Krämer.



Am Freitag und Samstag gibt's Unterhaltung mit einem bunten Künstlermix: Mit dabei sind u.a. The Flying Dutchmen (Niederlande/Kanada) und das schräg-anarchische Duo Oropax, Aktionskünstler Ulik mit einem musikalischen Pas-De-Deux mit einem Industrie-Roboter sowie der Kanadier Christopher Hall, der zusammen mit dem Duisburger Metamorphosen-Quartett zeigt, dass man Klassik auch unseriös feiern kann.



