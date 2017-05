DFB-Pokal wird künftig im Dortmunder Fußballmuseum ausgelost

Dortmund (idr). Der Deutsche Fußball-Bund und die ARD werden ab der Saison 2017/18 die Auslosungen des DFB-Pokals in einem neuen Fernsehformat präsentieren. Zukünftig wird die Ziehung der Spielpaarungen immer am Sonntag nach der jeweiligen Pokalrunde in der ARD-Sportschau um 18 Uhr durchgeführt. Fester Ausstrahlungsort wird dabei das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund sein. Dort werden die Auslosungen mit prominenten Gästen durchgeführt. Los geht's am 11. Juni mit DFB-Präsident Reinhard Grindel als Ziehungsleiter.



