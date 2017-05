Initiativkreis Ruhr finanziert 30 Stipendien des Programms RuhrTalente

Essen (idr). Der Initiativkreis Ruhr vergibt zusätzlich 30 Stipendien im Rahmen des Programms RuhrTalente. Dafür stellt das regionale Wirtschaftsbündnis 50.000 Euro zur Verfügung. Außerdem unterstützt der Initiativkreis die Stipendiaten mit Angeboten aus seiner Bildungsinitiative TalentMetropole Ruhr.



Durch das Engagement steigt die Zahl der RuhrTalente-Stipendien auf 80. Bis 2020 soll die Zahl auf 250 Stipendien wachsen. Hauptförderer ist die RAG-Stiftung mit Sitz in Essen. Die Initiative ist am NRW-Zentrum für Talentförderung in Gelsenkirchen angesiedelt und arbeitet intensiv mit den Talentscouts der Ruhrgebietshochschulen zusammen.



RuhrTalente fördert Jugendliche aller Schulformen, deren Leistungen im sozialen Kontext überdurchschnittlich sind, von der 8. Klasse bis zum erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung oder ein Studium. Das Programm umfasst Workshops zur Berufs- und Studienwahl, persönliche Beratung und individuelle Unterstützungsleistungen.



Infos: www.talentmetropoleruhr.de



