Landschaftspark Duisburg-Nord bekommt sein Windrad zurück

Duisburg (idr). Das Windrad im Landschaftspark Duisburg-Nord wird noch in diesem Monat wieder aufgestellt - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Bei einer Routineuntersuchung im Jahr 2015 waren Schäden am Getriebekopf aufgefallen. Um den Fehler reparieren zu können, musste das Windrad abmontiert werden. Jetzt sind alle Reparaturen durchgeführt. Die Installation ist eine gewichtige Aufgabe: Zwei Kräne und absolute Windstille sind notwendig, um das vier Tonnen schwere Windrad mit 16 Metern Durchmessern in 40 Metern Höhe zu heben.



Das Windrad ist seit 1996 als Teil eines Windenergieturms markanter Teil der Landschaftspark-Kulisse.



Infos: www.landschaftspark.de



