Dortmund im Pokalfieber: Public Viewing am Samstag / Bei Erfolg Autokorso

Dortmund (idr). Damit BVB-Fans beim DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag (27. Mai) auf ihre Kosten kommen, gibt es in Dortmund mehrere Angebote zum Rudelgucken. Das größte Public Viewing findet in der Westfalenhalle statt, wo rund 8.000 Fußballfreunde das Spiel verfolgen können. Die Schausteller laden in der Innenstadt zum "Schwarz-Gelben Familienfest" ein: Leinwände stehen auf dem Friedensplatz, auf dem Hansaplatz und auf der Fläche nördlich der Reinoldikirche.



Im Falle eines Dortmunder Pokalsieges ist am Sonntag ein Autokorso geplant, der gegen 15.30 Uhr am Gelände der Westfalenhütte startet.



Pressekontakt: Stadt Dortmund, Michael Meinders, Telefon: 0231/50-22745, E-Mail: mmeinders@stadtdo.de

