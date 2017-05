Hundesteuer: Hamm ist die günstigste Großstadt im Ruhrgebiet

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Ein Hund kann teuer werden, je nachdem, wo das Herrchen wohnt. Das zeigt der Vergleich des Bundes der Steuerzahler NRW. Am günstigsten unter den kreisfreien Städten in der Metropole Ruhr kommen Hundehalter in Hamm davon. Sie müssen 90 Euro pro Jahr für das erste Tier bezahlen, ein zweiter und dritter Hund kosten 124 bzw. 144 Euro.



In Bottrop, der zweitgünstigsten kreisfreien Ruhrgebietskommune, sind 120 Euro für den ersten Hund fällig (144 bzw. 180 für weitere Tiere). Die meisten Städte erheben Steuern zwischen 144 und 160 Euro für einen Hund, Hagen ist NRW-weit die teuerste Stadt mit 180 Euro im Jahr (210 bzw. 240 für den zweiten und dritten Vierbeiner).



Der Bund der Steuerzahler NRW hat die Hundesteuer in 232 NRW-Kommunen miteinander verglichen. Die Spannbreite reicht von 25 Euro in Verl bis zu den 180 Euro in Hagen.



Infos: www.steuerzahler-nrw.de



