Wissenschaftler entwickeln Programm zur Stärkung des Unternehmergeists junger Menschen

Bochum (idr). Wie sich angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit in Europa der Unternehmergeist junger Menschen stärken lässt, haben Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen erforscht. In Griechenland, Spanien, Litauen, Ungarn und Bulgarien erprobten sie zwei Tools, die unternehmerisches Potenzial messen und anschließend praxisnah fördern. Die Programme wurden an die jeweiligen landestypischen Gegebenheiten angepasst.



Um das Projekt nachhaltig zu gestalten, wurden in jedem Teilnehmerland 50 Mentoren und 50 Talentscouts ausgebildet, die die Maßnahmen auch über das Forschungsprojekt hinaus weiter umsetzen sollen. Talentscouts sind z.B. Mitarbeiter von Arbeitsämtern und Lehrer, als Mentoren engagieren sich Führungskräfte.



Ziel der Maßnahmen ist es, die Jugendarbeitslosigkeit zu senken und Nachwuchskräften eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt in ihrem Heimatland zu geben. Mehr als 100 Teilnehmer im Alter von 16 bis 25 Jahren machten bei dem Projekt mit.



Pressekontakt: Ruhr-Universität Bochum, Dr. Martin Kröll, Telefon: 0234/32-23293, E-Mail: martin.kroell@rub.de; Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr. Thomas Retzmann, Telefon: 0201/183-3667, -3838, E-Mail: thomas.retzmann@uni-due.de

