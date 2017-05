Wanderausstellung zur "Route der Industriekultur" in Terrassa in Spanien eröffnet

Metropole Ruhr/Katalonien (idr). Ruhrgebiets-Flair in Spanien: Die Wanderausstellung zur "Route der Industriekultur" wurde am gestrigen Donnerstagabend (25. Mai) im Nationalen Wissenschafts- und Technikmuseum in Terrassa durch die Direktorin des Regionalverbandes Ruhr (RVR) Karola Geiß-Netthöfel und Alex Susanna, Direktor der Abteilung Kulturelles Erbe der Autonomen Gemeinschaft Kataloniens, eröffnet.



Bis Januar 2018 informiert die Ausstellung des Regionalverbandes Ruhr in deutscher, englischer und katalanischer Sprache über die Industriekultur im Ruhrgebiet und ihre Entwicklung. Im Sommer tourt die Ausstellung durch das Hinterland von Katalonien und beendet ihre Reise im Oktober in der katalanischen Hauptstadt Barcelona.



Die Route der Industriekultur ist ein Projekt des RVR und verbindet als touristische Themenstraße die wichtigsten und touristisch attraktivsten Industriedenkmäler des Ruhrgebiets.



Weitere Informationen unter: www.route-industriekultur.rvr.ruhr



