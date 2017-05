Fledermausführung im Emscherbruch

Herten/Gelsenkirchen (idr). Zu einer Fledermausführung auf der Route der Industrienatur im Emscherbruch lädt am Samstag, 3. Juni, der Regionalverband Ruhr (RVR) nach Herten ein. Von Olav Möllemann erfahren die Entdecker alles Wissenswerte über die Flugtiere. Eine Taschenlampe sollte mitgebracht werden. Die Teilnehmer treffen sich für die zweistündige Veranstaltung um 21.30 Uhr am RVR-Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Str. 14, in Herten, für das Navi: Ewaldstraße 261. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

