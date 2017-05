Entdeckungsreise "Durch die Wälder, durch die Auen" über die Bislicher Insel

Xanten (idr). "Durch die Wälder, durch die Auen" - Unter diesem Motto lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Freitag, 2. Juni, zu einem zweistündigen Spaziergang über die Bislicher Insel in Xanten ein. Bei der Tour durch eine der letzten naturnahen Auenlandschaften am Niederrhein entdecken die Teilnehmer viel Spannendes am Wegesrand. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr auf der Bislicher Insel 11 in Xanten. Erwachsene zahlen fünf, Kinder bis 16 Jahre drei Euro.



Das Veranstaltungsprogramm des Naturforums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

