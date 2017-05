Pixelprojekt_Ruhrgebiet nimmt 21 neue Fotoserien auf

Gelsenkirchen (idr). 21 Fotoserien von 18 Fotografen ergänzen in diesem Jahr die Sammlung des Pixelprojekts_Ruhrgebiet, das sich als fotografisches Gedächtnis der Region versteht. Damit wächst der Bilderbestand auf mehr als 9.000 Bilder in 477 Serien. Jenseits des Mainstreams setzen sich die Neuaufnahmen mit historischen und aktuellen Aspekten der Metropole auseinander. Ausschnitte aller Serien sind vom 8. Juni bis 30. September im Wissenschaftspark Gelsenkirchen zu sehen.



Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr das Thema Flüchtlinge: Brigitte Kraemer beleuchtet in der Serie "Das große Warten – Geflüchtete im Ruhrgebiet" die regionale Migrationsgeschichte. Auch Alexandra Breitenstein und Jutta Schmidt nehmen sich der Thematik mit den Serien "Home Stories – Unsere neuen Nachbarn" sowie "4 Tonnen Luft" der Thematik an.



Die gesamte Bildersammlung des Pixelprojekts_Ruhrgebiet wird im Internet gezeigt.



