Neuer Sonderforschungsbereich an der Ruhr-Universität Bochum beschäftigt sich mit Extinktionslernen

Bochum (idr). Lernen ist schwer, Vergessen manchmal noch schwerer. Beim Extinktionslernen werden Informationen nicht einfach im Gehirn gelöscht. Was stattdessen passiert, erforschen Wissenschaftler in einem neuen Sonderforschungsbereich an der Ruhr-Universität Bochum, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft in den kommenden vier Jahren fördert. Partner der Hochschule sind die Universität Duisburg-Essen, das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund sowie die Philipps-Universität Marburg.



Menschen und Tiere können lernen, dass früher erworbenes Wissen nicht mehr relevant ist. Die Mechanismen des Extinktionslernens sind bislang nur lückenhaft verstanden. Extinktion beinhaltet nicht nur das Vergessen alter Informationen, sondern einen neuen Lernprozess, der das zuvor angeeignete Wissen überlagert. Im neuen Sonderforschungsbereich untersuchen Wissenschaftler die neuronalen Mechanismen des Extinktionslernens und seine klinische Bewandtnis.



