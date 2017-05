Neuer Grappa-Krimi erschienen

Dortmund (idr). Dortmunds wohl bekannteste Journalistin mit kriminalistischem Spürsinn ermittelt wieder: Im Dortmunder Grafit-Verlag ist jetzt der mittlerweile 27. Krimi um Maria Grappa erschienen. Autorin Gabriella Wollenhaupt verwickelt die Bierstädter Heldin diesmal in den Mord an einer Unternehmerin und den mörderischen Kampf um ihr Erbe. Titel: "Grappa und die Venusfalle".



Vorgestellt wird der neue Krimi am nächsten Dienstag, 23. Mai, in der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund.



Infos unter www.grafit.de



Pressekontakt: Grafit Verlag, Gudrun Stegemann, Telefon: 0231/7214650, E-Mail: info@grafit.de

