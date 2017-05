Einladung zum Pressetermin: RVR stellt mögliche Streckenführung für Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet vor

Essen (idr). Die Bundesstraße B224 zwischen Gladbeck und Essen zu entlasten, indem mehr Pendler auf das Rad umsteigen: Das ist ein vorrangiges Ziel der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Mittleres Ruhrgebiet. Die Studie hat der Regionalverband Ruhr (RVR) im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Eine Planungsgemeinschaft hat gemeinsam mit dem RVR, den beteiligten Städten und dem Land NRW eine rund 17 Kilometer lange Vorzugsvariante der Streckenführung vom Gladbecker Stadtzentrum über Bottrop bis zum Anschluss an den Radschnellweg Ruhr (RS1) in Essen ermittelt.



