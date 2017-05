Auf Safari im Westpark Bochum

Bochum (idr). Zu einer "Safari" im Bochumer Westpark lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Pfingstmontag, 5. Juni, ein. Bei dem zweistündigen Rundgang auf der Route der Industrienatur können die Teilnehmer Tiere "in freier Wildbahn" beobachten, kennenlernen und eventuell sogar fotografieren. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Infotafel am Fuße der Treppenanlage zum Park an der Alleestraße in Bochum. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

