Qualität der Badegewässer im Ruhrgebiet bleibt sehr gut

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Grünes Licht für ungetrübten Wasserspaß: Die Badeseen in der Metropole Ruhr haben fast durchgehend eine "ausgezeichnete" Wasserqualität. Nur das Bettenkamper Meer in Moers wird eine Stufe niedriger mit "gut" bewertet. Grundlage für die Einstufung des Landes sind die Messungen der Gesundheitsämter, die NRW-weit die Badegewässer an 108 offiziellen Messstellen untersuchen.



Für die Badestelle am Essener Baldeneysee liegt noch keine Bewertung vor. Diese wird erst vergeben, wenn in vier aufeinanderfolgenden Jahren eine gleichmäßige Wasserqualität nachgewiesen werden konnte.



Alle Informationen zu den EU-Badegewässern in Nordrhein-Westfalen mit aktuellen Messdaten zur Wasserqualität und Wassertemperatur sowie Informationen zur genauen Lage stehen im Internet.



Infos: www.badegewaesser.nrw.de



