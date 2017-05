NRW-Theatertreffen: Auszeichnungen für Essener und Moerser Inszenierungen

Essen/Detmold (idr). Drei Preise des diesjährigen NRW-Theatertreffens in Detmold gingen am Wochenende in die Metropole Ruhr. Thomas Büchel und Stefan Diekmann, die in dem Drama "Das Prinzip Jago" am Essener Grillo-Theater auftreten, teilen sich den Preis für die beste darstellerische Leistung. Sie verkörpern die Othello- und Jago-Figur der Shakespeare-Adaption. Die Essener Inszenierung erhielt außerdem den Preis der Jungen Jury. Das Schlosstheater Moers wurde für die beste Ensembleleistung in dem Drama "Richard III." ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.



Den mit 2.000 Euro dotierten Hauptpreis für die beste Inszenierung vergab die Jury an "Konstellationen" von Nick Payne am Theater Bielefeld.



Das NRW-Theatertreffen am Landestheater Detmold stand unter dem Motto "Begegnungen". Im Wettbewerb waren zehn bemerkenswerte Schauspielproduktionen aus den aktuellen Spielplänen der öffentlich subventionierten Theater.



Infos: www.nrw-theatertreffen.de



Pressekontakt: Landestheater Detmold, Carolin Meyer, Telefon: 05231/974-646, E-Mail: meyer@landestheater-detmold.de

Zurück zur Übersicht