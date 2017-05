LVR-Industriemuseum startet Fotoaktion für Ausstellung zur Energiewende

Oberhausen (idr). Für seine Ausstellung "Energiewenden – Wendezeiten" in der Oberhausener Zinkfabrik Altenberg sucht das Industriemuseum des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) Bilder rund um das Thema Energie. Sie werden vom 20. Oktober 2017 bis 28. Oktober 2018 in einer großen Karte in der Ausstellung präsentiert. Gefragt sind z.B. Fotos von Windkraftanlagen und Solarparks, Zechen und Kraftwerke, aber auch von Wind- und Wassermühlen.



Die Ausstellung "Energiewenden – Wendezeiten" vereint den Rückblick auf die deutsche Steinkohle und einen Blick auf Möglichkeiten, Chancen und Risiken des Wandels von Energiesystemen. Herzstücke der Ausstellung sind bedeutende Hinterlassenschaften der Energiegewinnung in der Rhein-Ruhr-Region. Von der Dampfmaschine über die Schaufel eines Tagebaubaggers bis hin zum Leitstand eines Atomkraftwerks geht die Schau der Entwicklung der letzten 150 Jahre nach.



Infos: www.energiewenden.lvr.de



Pressekontakt: LVR, Anette Gantenberg, Telefon: 0208/8579-124, E-Mail: anette.gantenberg@lvr.de

