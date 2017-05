Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache für Norbert Lammert

Dortmund/Kassel (idr). Der Bochumer Politiker und Präsident des Deutschen Bundestages Prof. Dr. Norbert Lammert wird für seine Verdienste um die deutsche Sprache mit dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ausgezeichnet. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Lammert erhält die Ehrung für die "beispielhafte sprachliche Qualität, die seine Reden aufweisen". Er beherrsche die Kunst des politischen Argumentierens in Rede und Gegenrede wie kaum ein zweiter, und er habe sich vielfach für die Stärkung der deutschen Sprache in der Politik und den Wissenschaften eingesetzt, so die Begründung.



Der Jacob-Grimm-Preis ist eine von drei Auszeichnungen des Kulturpreises Deutsche Sprache, die der Dortmunder Verein Deutsche Sprache und die Eberhard-Schöck-Stiftung seit 2001 vergeben.



Eine weitere Auszeichnung des Kulturpreises, der mit 5.000 Euro dotierte Initiativpreis Deutsche Sprache geht an das Projekt "Klasse! Wir singen" des Braunschweiger Vereins Singen. Schulklassen in ganz Deutschland studieren einen Liederkanon ein und nehmen dann in ihrer Region an Liederfesten mit bis zu 6.000 Sängern teil. Die dritte Auszeichnung, der Institutionenpreis Deutsche Sprache, geht an die Sprachsendung "Sozusagen!" des Bayerischen Rundfunks.



Die Preisverleihung findet am 11. November in Kassel statt.



