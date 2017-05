2015 starben weniger Menschen im Ruhrgebiet an Lungen- und Bronchialkrebs

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). 2015 starben 3.906 Menschen in der Metropole Ruhr an Lungen- und Bronchialkrebs - 106 weniger als im Jahr zuvor. Das teilt das Statistische Landesamt IT.NRW anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mit. Die Erkrankung war die dritthäufigste Todesursache nach Herzinsuffizienz und chronischer ischämischer Herzkrankheit.



Während die Todesfälle infolge von Lungen- und Bronchialkrebs im Jahresvergleich sanken, stieg die Zahl der betroffenen Frauen um 35 auf 1.470.



Infos: www.it.nrw.de



