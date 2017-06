RVR-Planungsausschuss tagt

Essen (idr). Der Planungsausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Mittwoch, 7. Juni, 10 Uhr, im Sitzungszimmer 102 des RVR-Hauses, Kronprinzenstraße 6, Essen. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Regionalplanänderungen für die Umnutzung des ehemaligen Brandt-Geländes in Hagen und Gevelsberg, für den Ruhehafen in Rheinberg-Ossenberg und für das geplante neue Stadtquartier auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks West in Kamp-Lintfort. Daneben berät der Ausschuss über Angelegenheiten nach dem RVR-Gesetz.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Vorlagen und die Tagesordnung des Ausschusses können online unter www.ruhrparlament.de abgerufen werden.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

