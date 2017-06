Geführte Segway-Safari zur Zoom Erlebniswelt

Herten/Recklinghausen/Gelsenkirchen (idr). Zu einer "Segway-Safari-Tour" lädt am Freitag, 16. Juni, 14.15 Uhr, das Besucherzentrum Hoheward ein. Nach einer kurzen Einführung in die Fahrtechnik führt die 3,5-stündige Tour in Begleitung eines Gästeführers durch den Emscherbruch zur Zoom Erlebniswelt nach Gelsenkirchen. Während eines 90-minütigen Spaziergangs erhalten die Teilnehmer einen "Blick hinter die Kulissen" der Zoom Erlebniswelt und kommen den Tieren bei einer exklusiven Fütterung besonders nah. Eine Anmeldung ist bis zum 6. Juni unter 02366/1811-60 oder besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de erforderlich. Das Führungsentgelt pro Person beträgt 68 Euro (keine Ermäßigungen).



Weitere Touren finden am Freitag, 21. Juli, von 15.45 bis 19.15 Uhr (Anmeldefrist: 11. Juli) und Mittwoch, 23. August von 15.45 bis 19.15 Uhr (Anmeldefrist: 13. August) statt.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: RVR-Besucherzentrum Hoheward, Alina Guss, Telefon: 02366/ 1811622, E-Mail: guss@rvr-online.de

