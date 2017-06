In vier Wochen endet die Bewerbungsfrist für den Literaturpreis Ruhr 2017

Essen/Gladbeck/Metropole Ruhr (idr). Der Literaturpreis Ruhr 2017 geht auf die Zielgerade: Am 30. Juni endet die Ausschreibungsfrist für den diesjährigen Wettbewerb zum Thema "Das Klopfen an der Tür". Auch Vorschläge für die Vergabe des Hauptpreises nimmt das Literaturbüro Ruhr bis zu diesem Datum entgegen. Es gilt das Datum des Poststempels, Einsendungen per Mail werden nicht berücksichtigt.



Der Literaturpreis Ruhr wird vom Regionalverband Ruhr (RVR) und dem Literaturbüro Ruhr e.V. verliehen. Mit seiner jährlichen Preissumme von 15.110 Euro (10.000 Euro für den Hauptpreis, je 2.555 Euro für die beiden Förderpreise) gilt er als die wichtigste Auszeichnung für Autorinnen, Autoren, Kritiker und Verleger, die im Ruhrgebiet leben, sowie für Schriftsteller auch von außerhalb, die über diese Stadtlandschaft schreiben.



