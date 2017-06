Zahl der fertiggestellten Wohnungen im Ruhrgebiet ist gestiegen

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in der Metropole Ruhr ist im vergangenen Jahr nur leicht gestiegen. Wie aus Daten des Landesamtes IT.NRW hervorgeht, wies der Wohnungsbau zwischen 2015 und 2016 ein geringes Plus von drei Prozent aus. Insgesamt wurden 2016 in den Städten und Kreisen der Region 7.575 Wohnungen fertiggestellt. 2015 waren es 7.351.



Landesweit wurden im vergangenen Jahr 16 Prozent mehr Wohnungen gebaut als 2015, insgesamt 47.160 Wohnungen (einschl. Umbaumaßnahmen).



Infos unter www.it.nrw.de



