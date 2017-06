Ruhr Games 2017 starten in zwei Wochen

Metropole Ruhr (idr). Der Countdown läuft: In zwei Wochen starten die zweiten Ruhr Games in den ausrichtenden Städten Dortmund, Hagen und Hamm. Bei dem Sport- und Kulturfestival kommen in diesem Jahr Jugendliche vom 15. bis 18. Juni aus dem Ruhrgebiet und ganz Europa zusammen. An den vier Wettkampftagen treten mehr als 5.000 Teilnehmer in 17 Sportarten gegeneinander an.



