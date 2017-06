Peta kürt Schalke zum neuen Veggie-Meister

Stuttgart/Metropole Ruhr (idr). Schalke 04 ist Veggie-Meister. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte das Angebot an veganem und vegetarischem Essen in deutschen Fußballstadien unter die Lupe genommen. Dabei brutzelten sich die Schalker Imbissanbieter in der Veltins Arena auf Platz eins. Im letzten Jahr belegten sie noch den zweiten Rang. 13 vegane Gerichte seien hier im Angebot, so Peta - von Tofu-Schaschlik über Gemüseburger bis zu gebackenem Blumenkohl.



Die Top drei machen Borussia Mönchengladbach und der letztjährige Champion Bayern München mit der Allianz Arena komplett. Borussia Dortmund rutscht mit dem veganen Speiseangebot im Signal Iduna Park von Platz vier auf sieben.



Seit 2005 veröffentlicht Peta regelmäßig zur Bundesliga-Saison das Ranking der vegan-freundlichsten Stadien. Analog zur Drei-Punkte-Regel in der Bundesliga erhielten Stadien für vegetarische Speisen einen Punkt, für vegane Gerichte drei Punkte.



Infos unter www.PETA.de/Fussball-2017



