Lünen druckt QR-Codes auf Wartemarken des Bürgerbüros

Lünen (idr). Ein schwarz-weißer QR-Code soll Bürgern in Lünen helfen, langes Warten im Bürgerbüro zu vermeiden. Der Code, der auf die Wartenummer aufgedruckt ist, führt beim Abscannen via Smartphone auf eine Seite mit den aktuell aufgerufenen Nummern. So können die Bürger abschätzen, wann sie an der Reihe sind und die Wartezeit für Erledigungen oder anderes nutzen.



Die Einbindung von Online-Diensten im Bürgerservice ist in den Kommunen des Ruhrgebiets mittlerweile weit verbreitet. So bieten fast alle Kommunen eine Online-Terminvergabe an. Aktuelle Wartenummern oder auch Wartezeiten stellen u.a. Bottrop und Moers im Internet oder über eine App zur Verfügung.



Infos unter www.luenen.de



Pressekontakt: Stadt Lünen, Pressestelle, Julia Schmidt, Telefon: 02306/104-1501, E-Mail: julia.schmidt.03@luenen.de

