RVR-Umweltausschuss tagt

Essen (idr). Der Umweltausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Freitag, 9. Juni, 10 Uhr, im Sitzungszimmer 102 (1. Etage) des Dienstgebäudes an der Kronprinzenstraße 6 in Essen. Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Übernahme weiterer RAG-Halden durch den Regionalverband Ruhr, sowie Sachstandsberichte zur Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes und zum Projekt AktivLinearPark Herten/Recklinghausen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Emscherland 2020.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Vorlagen und die Tagesordnung des Ausschusses können online unter www.ruhrparlament.de abgerufen werden.



