Überleben im Wald mit Wildkräutern aus der Kirchheller Heide

Bottrop (idr). Mit Wildkräutern kann man durchaus etwas Schmackhaftes zaubern - und auch im Wald überleben. Wie das geht, zeigt RVR-Kräuterexperte Werner Gahlen am Samstag, 10. Juni, am RVR-Waldkompetenzzentrum Heidhof in Bottrop. Bei der gemeinsamen Suche nach Brennesseln, Löwenzahn und anderem "Unkraut" erfahren die Teilnehmer vieles über Standorte, Inhaltsstoffe und Verwendung in der Küche. Zum Abschluss der rund viereinhalbstündigen Veranstaltung werden die Kräuter zubereitet und probiert. Mitzubringen sind ein Korb zum Sammeln, Schere, Papier, Bleistift und Appetit auf die neue Wildkräuterküche.



Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am RVR-Waldkompetenzzentrum Heidhof, Zum Heidhof 25, in Bottrop-Kirchhellen. Erwachsene zahlen sechs, Kinder vier Euro, hinzu kommt eine Kostenumlage von maximal neun Euro pro Person. Eine Anmeldung ist unter 02045/7363 oder krautundhonig@gmx.de erforderlich.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Werner Gahlen, Telefon: 02045/7363, E-Mail: krautundhonig@gmx.de

