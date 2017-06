Abwasserkanal Emscher steht vor der Fertigstellung

Oberhausen/Metropole Ruhr (idr). Der Abwasserkanal Emscher feiert seinen "Durchbruch": Für Montag, 12. Juni, kündigt die Emschergenossenschaft den Tunneldurchstich im wichtigsten Projekt des Emscherumbaus an. In der Baugrube des Pumpwerks Oberhausen werden zwei Bohrer parallel die Betonwand des Zielschachts durchbrechen. Damit feiert die Emschergenossenschaft den Abschluss der unterirdischen Verlegung des modernsten Abwasserkanals Europas. Das erste Rohr für den insgesamt 51 Kilometer langen Kanal wurde im September 2012 in Dortmund verlegt.



Infos unter www.eglv.de



Pressekontakt: Emschergenossenschaft, Unternehmenskommunikation, Ilias Abawi, Telefon: 0201/104-2586, E-Mail: abawi.ilias@eglv.de

Zurück zur Übersicht