Peter-Weiss-Preis für Schweizer Theatermacher Milo Rau

Bochum (idr). Der Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum wird 2017 an den Autor und Regisseur Milo Rau verliehen. Die im Zwei-Jahres-Rhytmus vergebene Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Sie würdigt seit 1990 in Gedenken an den Autor, Dramatiker, Maler und Filmemacher Peter Weiss eine Persönlichkeit aus der Literatur, dem Theater, der bildenden Kunst und dem Film.



Der Schweizer Milo Rau ist Gründer der Theater- und Filmproduktionsgesellschaft International Institute of Political Murder (IIPM), die seit 2007 politische und soziale Konflikte analysiert. Die Jury würdigt vor allem sein "globalhumanistisches Engagement und seine dezidiert politischen Inszenierungen".



Die Verleihung des Preises in der Sparte Theater erfolgt 2017 zum vierten Mal. Die vorherigen Preisträger in dieser Sparte waren George Tabori (1990), Kurt Hübner (2000) und zuletzt Dimiter Gotscheff (2008).



Der Termin für die Preisvergabe steht noch nicht fest.



Infos: www.bochum.de



