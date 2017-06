RVR-Revierleiter erläutert Arbeiten im Baerler Busch

Duisburg/Moers (idr). Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Regionalverband Ruhr (RVR) damit begonnen, den Baerler Busch zu durchforsten. Unter anderem mussten gefährdete Bäume am Waldweg entfernt werden. Im Herbst dieses Jahres stehen weitere Arbeiten an. Im Vorfeld lädt RVR-Revierleiter Christoph Beemelmans interessierte Bürger ein, sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten zu machen. Bei einem gemeinsamen Waldspaziergang am Freitag, 9. Juni, möchte er auf Einzelfragen und Kritik der Bürger eingehen und die Hintergründe der Arbeiten erläutern.



Treffpunkt ist der Parkplatz Orsoyer Allee in Moers, 100 Meter von der Kreuzung Römerstraße/Orsoyer Allee entfernt in Richtung Waldsee. Los geht es um 11 Uhr.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Auch die Presse ist zu diesem Termin herzlich eingeladen.



Pressekontakt: RVR, Waldbewirtschaftung West, Christoph Beemelmans, Telefon: 02866/4491, E-Mail: beemelmans@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht