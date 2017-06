Mülheimer Dramatikerpreis für Anne Lepper

Mülheim (idr). Der mit 15.000 Euro dotierte Mülheimer Dramatikerpreis des Festivals "Stücke 2017" geht an Anne Lepper für ihr Werk "Mädchen in Not" in der Inszenierung des Nationaltheaters Mannheim. Lepper entwirft in ihrem Drama eine skurrile patriarchale Welt zwischen Comic und Märchen, in der eine junge Frau versucht, sich von der gesellschaftlichen Norm zu emanzipieren. Die Jury lobte das Stück als gleichermaßen komische wie abgründige Dystopie und würdigte die Vielschichtigkeit und Formstärke des Textes.



Den Publikumspreis erhält Konstantin Küspert für sein Stück "Europa verteidigen", das in der Inszenierung des ETA Hoffmann Theater Bamberg zu Gast in Mülheim war.



Die nächste Ausgabe der "Stücke" findet vom 12. Mai bis 2. Juni 2018 statt.



Infos: www.stuecke.de



Pressekontakt: Stücke 2017, Kristina Wydra, Telefon: 0172/2856481, E-Mail: presse@stuecke.de

Zurück zur Übersicht