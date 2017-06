Geierabend startet eintägige "Chaos&Konfetti-Tour" durch alle 53 Ruhrgebietsstädte

Dortmund/Metropole Ruhr (idr). Ein Tag, 53 Spielorte: Der Geierabend geht am 11. Juni auf "Chaos&Konfetti-Tour". Das Ziel des Ruhrpottkarnevals, der alljährlich auf Zeche Zollern in Dortmund gefeiert wird, ist ehrgeizig: Geierabend-Präsident Roman Henri Marczewski und die Seinen wollen in allen 53 Städte und Gemeinden der Metropole Ruhr auftreten. Los geht's um sechs Uhr morgens auf Zollern. Die Umrundung des Ruhrgebiets soll nach 438 Kilometern sowie 15 Stunden und 15 Minuten später am Stadion von Westfalia Herne enden. Danach gibt es noch eine Zugabe an bislang geheimen Ort. Eine interaktive Online-Karte wird während der laufenden Reise mit Filmen, Fotos und Berichten bestückt.



Die "Chaos&Konfetti-Tour" ist das Ergebnis einer verlorenen "Saalwette" des diesjährige Geierabends. Die Herausforderung für die Zuschauer lautete: "Wetten, dass es Euch nicht gelingt, in dieser Session mindestens zwei Zuschauer aus jeder Ruhrpottstadt auf Zeche zu bringen?" Für den Fall einer Niederlage hatte das Ensemble die Blitztour versprochen.



Infos: www.geierabend.de



Pressekontakt: Martin Kaysh, Telefon: 0172/2846921, E-Mail: m.kaysh@t-online.de; Sandra Schmitz, Telefon: 0179/7936351, E-Mail: poblemhase@yahoo.de

Zurück zur Übersicht