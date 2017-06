Jugendtheater aus dem Ruhrgebiet treffen sich zum Unruh®-Festival

Metropole Ruhr (idr). In Beethovens letzter Nacht erscheint dem Komponisten Mephistopheles, um seine Seele zu fordern. Und ein moderner Macbeth trifft auf Roberto Zucco. Beim diesjährigen Theaterfestival Unruh® geht's wieder bunt zu. Zum 16. Mal treffen sich vom 14. bis 17. Juni Jugendtheatergruppen aus der Metropole Ruhr und präsentieren sieben verschiedene Produktionen. Zum zweiten Mal ist Unruh® als "Wanderfestival" konzipiert: Es gibt kein gastgebendes Theater, sondern die Inszenierungen werden auf den jeweiligen Heimatbühnen gezeigt.



Mit dabei sind Gruppen von Theatern in Mülheim, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen und Castrop-Rauxel. Die offizielle Eröffnung findet am 4. Mai im Mülheimer Theater an der Ruhr statt.



Infos: www.festivalunruhr.com



Pressekontakt: Festival Unruh(R), Esther Merkelt, Telefon: 0157/75069376, E-Mail: e.merkelt@googlemail.com

