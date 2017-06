Tagung zur Integration von Migranten auf kommunaler Ebene

Essen (idr). Die Flüchtlingswelle der vergangenen zwei Jahre stellt deutsche Städte vor große Herausforderungen. Wie Migranten erfolgreich auf kommunaler Ebene integriert werden können, damit befasst sich die erste Konferenz des neu gegründeten Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (InZentIM) vom 21. bis 23. Juni in Essen. Mehr als 50 Experten gehen der Frage nach, welche Modelle sich in der Praxis bewährt haben und welche Erkenntnisse verschiedene wissenschaftlichen Fachgebiete dazu beisteuern können.



Ziel ist, die Kommunen dabei zu unterstützen, das Zusammenleben Einheimischen und Zugewanderten zu fördern. Auf diese Weise sollen auch die Integration und die Ausbildung derjenigen besser gelingen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen oder müssen. Die Tagung richtet sich an wissenschaftlich und praktisch Tätige, die an Migrations- und Flüchtlingsthemen oder direkt mit Migranten arbeiten.



Infos: www.inzentim.de



