Duisburger Verkehrsgesellschaft plant Einsatz von nachfrageorientierten Kleinbussen

Duisburg (idr). In einem Pilotprojekt will die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) ihr Fahrplanangebot durch den Einsatz nachfrageorientierter Kleinbusse ergänzen. Die Kleinbusse fahren nicht zu festen Zeiten, sondern auf Basis der Echtzeit-Nachfrage der Bürger in Duisburg. Dabei teilen sich Fahrgäste gemeinsame Fahrten und werden von ihren individuellen Standorten zum gewünschten Ziel gebracht. Der Testlauf für das datenbasierte Mobilitätskonzept soll noch in diesem Jahr starten. Dazu hat die DVG jetzt einen Antrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht.



Koordiniert werden die sogenannten On-Demand-Busse mithilfe einer App. Per Smartphone können die Kunden ihre Fahrtwünsche unter Angabe des Abfahrts- und Ankunftspunktes angeben. Die Routen werden aktuell entsprechend des jeweiligen Bedarfs berechnet. Sowohl die Anforderung des Busses als auch die Bezahlung des Tickets erfolgt digital.



Die Testphase dauert bis Ende 2019. Eingesetzt werden die Kleinbusse am Wochenende zu Schwachverkehrszeiten.



Pressekontakt: Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Thomas Kehler, Telefon: 0203/604-2500, E-Mail: medienservice@dvv.de

