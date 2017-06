Verfilmung von Frank Goosens "Sommerfest" startet

Köln/Metropole Ruhr (idr). Am 29. Juni kommt Sönke Wortmanns Verfilmung des Frank Goosen-Romans "Sommerfest" in die Kinos. Die Geschichte rund um den mäßig erfolgreichen Theaterschauspieler Stefan, der aus München zum Heimatbesuch ins Ruhrgebiet kommt, wurde 2016 in Mülheim, Bochum und Köln in Szene gesetzt. Die Hauptrolle hat Lucas Gregorowicz übernommen, der wie sein filmisches Alter Ego seine Jugend in Bochum verbracht hat. In weiteren Rollen sind bekannte Fernsehgesichter wie Anna Bederke als Zöllners Jugendliebe Charlie, Nicholas Bodeux, Peter Jordan und Sandra Borgmann zu sehen.



Produziert wurde der Kinofilm in Kooperation mit dem WDR und ARTE.



Infos: www.x-verleih.de/de/filmdatenbank/null/sommerfest



Pressekontakt: Little Shark Entertainment, Telefon: 0221/336110, E-Mail: littleshark@littleshark.de

