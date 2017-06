Spielend lernen: Dortmunder Kindermuseum zeigt Sonderausstellung "Ab ins Meer!"

Dortmund (idr). "Ab ins Meer – wer schützt gewinnt" heißt eine Sonderausstellung, die das Kindermuseum "mondo mio!" im Dortmunder Westfalenpark als Beitrag zum "Wissenschaftsjahr 2016/17 – Meere und Ozeane" des Bundesbildungsministeriums zeigt. Bis zum 20. August läuft die ungewöhnliche Schau im Spiele-Format: An jeder Station der Ausstellung spielen bis zu sechs Besucher z.B. an Multitouch-Tischen und in einem Labor mit- oder gegeneinander um den Umgang mit den Meeren.



Um die Vielfalt der Meere zu erforschen, gehen die Spieler mit Robotern auf Tauchfahrt. Wer die meisten Arten einsammelt, gewinnt. Und Besucher, die an der Fischfang-Station zu gierig sind, bleiben auf Tonnen von Beifang sitzen und sammeln Minuspunkte. In einer verlassenen Forschungsstation auf dem Midway Atoll wiederum müssen zwei rätselhafte Todesfälle gelöst werden. Entwickelt wurde das Konzept vom Verein Neues Universum Berlin.



Infos: www.mondomio.de



Pressekontakt: Kulturservice Ruhr, Martin Juhls, Telefon: 0231/108722675, mobil: 0151/22641488, E-Mail: presse@mondomio.de

