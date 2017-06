Transurban verbindet Urban Art Festivals in sechs Städten

Dortmund (idr). Die große Bandbreite von Urban Art in NRW erlebbar machen: Das ist das Ziel der Initiative Transurban. Sie verbindet Festivals und Aktionen der urbanen Kunst und Kultur in den sechs Städten Dortmund, Hagen, Bochum, Essen, Düsseldorf und Köln. Im Zentrum der Reihe stehen Symposien zu Ursprung, Inhalten, Zielen und weiteren Entwicklungen der jungen Kunstform.



Start ist am 9. Juni in Dortmund. Die dortige "44309Street//Art Gallery" wird mit Künstlern zwei Wandmalereien, sogenannte Murals, realisieren. Daneben stehen bis zum 2. Juli geführte Street Art-Spaziergänge, Graffiti Jams und Konzerte auf dem Programm.



Transurban verbindet außerdem das Urban Fine Art Meeting, Essen, das 40Grad Urban Art Festival in Düsseldorf, das CityLeaks Urban Art Festival in Köln, das Hagener Festival Urban Heroes sowie das Wright Festival in Bochum. Bei den Festivals macht jeweils das Urban Art Archiv Station, das Werke aus darstellender, bildender und angewandter Kunst zeigt.



Infos ab 9. Juni: www.trans-urban.de



