Florian Fiedler präsentiert seine erste Spielzeit am Theater Oberhausen

Oberhausen (idr). "Glaube, Liebe Horror - Fun Fun Fun" - unter diesem Motto steht die erste Spielzeit am Theater Oberhausen nach der Ära Carp. Heute stellte der designierte Intendant Florian Fiedler das Programm für die kommende Saison vor. Der Themenschwerpunkt der 19 Produktionen liegt auf aktuellen gesellschaftlich-politischen Entwicklungen. So wird die Spielzeit am Freitag, 22. September, mit der Uraufführung "Die Schimmelmanns – Verfall einer Gesellschaft" von Mario Salazar in der Regie von Intendant Florian Fiedler eröffnet - einer "Nazi-Horrorboulevard-Dramödie", die ein grotesk-überzeichnetes Spiegelbild der aktuellen gesellschaftlichen Realität zeichnet.



Das Spielzeit-Programm wird flankiert von Performances, Diskussionen und neuen Formaten wie "Späti", einer Late-Night-Reihe am Pool, oder der Disko3000 in den Theaterkatakomben. Die bilden unter dem Motto "Fun Fun Fun" auch ein thematisches Gegengewicht.



Geplant ist auch ein Theaterfest mit gemeinsamer Prozession vom Oberhausener Hauptbahnhof zum Theater am 23. September.



Florian Fiedler übernimmt die künstlerische Leitung am Theater Oberhausen von Intendant Peter Carp, der das Haus von 2008 bis 2017 geführt hat.



Infos unter www.theater-oberhausen.de



